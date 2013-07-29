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Интерьер недели (Петербург): Творческая мастерская Art & Métier
Интерьер недели (Петербург): Творческая мастерская Art & Métier Офис творческой мастерской Art & Métier на мансарде, с барной стойкой вместо ресепшена и кладовой для хранения мольбертов.
Интерьер недели (Петербург): Творческая мастерская Art & Métier

Интерьер недели (Петербург): Творческая мастерская Art & Métier
Офис творческой мастерской Art & Métier на мансарде, с барной стойкой вместо ресепшена и кладовой для хранения мольбертов.