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Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?
Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас? Уникальный кейс от команды «Бюро»
Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?

Петербургскую пиццерию открыли за девять дней до карантина. Как она работает сейчас?
Уникальный кейс от команды «Бюро»