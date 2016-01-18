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Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô»

В меню — классика вьетнамской уличной еды

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Новое место

На Даниловском рынке открылось кафе вьетнамской кухни «Bô» В меню — классика вьетнамской уличной еды