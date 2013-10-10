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Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено)

Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки

Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено)
Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки

Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry
Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry Туфли Kurt Geiger, кроссовки Puma, зимняя коллекция Nike, нижнее бельё Oysho, платья Little White Lies, кроссовки adidas Originals Asap Rocky и другие вещи в магазинах Москвы.
Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry

Что надеть: Туфли Kurt Geiger, платье Little White Lies, свитер Fred Perry
Туфли Kurt Geiger, кроссовки Puma, зимняя коллекция Nike, нижнее бельё Oysho, платья Little White Lies, кроссовки adidas Originals Asap Rocky и другие вещи в магазинах Москвы.