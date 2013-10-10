Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено)
Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки
Московский концерт A$AP Rocky перенесли на лето 2021 года. Билеты уже в продаже (обновлено) Рэпер не выступил в 2019-м из-за задержания после драки
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