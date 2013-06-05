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Новости

Павла Врублёвского приговорили к 2,5 годам лишения свободы за хакерскую атаку на конкурента

Попытка устранить компанию Assist привела к тому, что в июле 2010 года система продажи авиабилетов «Аэрофлота» вышла из строя, что привело к ущербу в 146 млн рублей

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Новости

Павла Врублёвского приговорили к 2,5 годам лишения свободы за хакерскую атаку на конкурента Попытка устранить компанию Assist привела к тому, что в июле 2010 года система продажи авиабилетов «Аэрофлота» вышла из строя, что привело к ущербу в 146 млн рублей

Новости

Суд арестовал основателя Chronopay Павла Врублёвского по делу о DDoS-атаке

Прокурор уверяет, что бизнесмен оказывает давление на свидетелей

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Новости

Суд арестовал основателя Chronopay Павла Врублёвского по делу о DDoS-атаке Прокурор уверяет, что бизнесмен оказывает давление на свидетелей