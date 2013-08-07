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Из-за беспорядков в Египте российские туроператоры потеряют около 100 млн евро
Досрочно страну покинули всего лишь 10 российских туристов
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Из-за беспорядков в Египте российские туроператоры потеряют около 100 млн евро Досрочно страну покинули всего лишь 10 российских туристов
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Роспотребнадзор обвинил туроператоров в дискредитации отечественных курортов
В ведомстве уверены, что туроператоры умело спекулируют данными об инфекционной заболеваемости, чтобы продвигать турецкие курорты вместо российских
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