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Новости

Из-за беспорядков в Египте российские туроператоры потеряют около 100 млн евро

Досрочно страну покинули всего лишь 10 российских туристов

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Новости

Из-за беспорядков в Египте российские туроператоры потеряют около 100 млн евро Досрочно страну покинули всего лишь 10 российских туристов

Новости

Роспотребнадзор обвинил туроператоров в дискредитации отечественных курортов

В ведомстве уверены, что туроператоры умело спекулируют данными об инфекционной заболеваемости, чтобы продвигать турецкие курорты вместо российских

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Новости

Роспотребнадзор обвинил туроператоров в дискредитации отечественных курортов В ведомстве уверены, что туроператоры умело спекулируют данными об инфекционной заболеваемости, чтобы продвигать турецкие курорты вместо российских