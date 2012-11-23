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Домпросвет
Домпросвет: Как увеличить домашнее пространствоАрхитекторы Ася Холмогорова и Максим Камнев предлагают решения для квартир с небольшой площадью и низкими потолками.
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Домпросвет

Домпросвет: Как увеличить домашнее пространство Архитекторы Ася Холмогорова и Максим Камнев предлагают решения для квартир с небольшой площадью и низкими потолками.