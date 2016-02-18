Новости
Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября
Центральной темой программы станет искусство авангарда
Новости
Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября Центральной темой программы станет искусство авангарда
Ситуация
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»
Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой
Ситуация
Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света» Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой
Город
Фестиваль Geek Picnic объявил программу Пикник пройдёт 18–19 июня в парке «Коломенское»
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Что нового
Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе
Выходные в городе
Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные
Выходные в городе