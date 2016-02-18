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Новости

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября

Центральной темой программы станет искусство авангарда

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Новости

Зимний сезон образовательной программы ВДНХ начнется 24 ноября Центральной темой программы станет искусство авангарда

Ситуация

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света»

Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

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Ситуация

Гомеопаты проиграли суд против «Вокруг света» Иск к журналу был подан в октябре из-за статьи Аси Казанцевой

Город

Фестиваль Geek Picnic объявил программу

Пикник пройдёт 18–19 июня в парке «Коломенское»

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Город

Фестиваль Geek Picnic объявил программу Пикник пройдёт 18–19 июня в парке «Коломенское»

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки
Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации наукиThe Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Что нового

Научный журналист Ася Казанцева — о ВИЧ, гомеопатии и популяризации науки The Village поговорил с автором книги «В интернете кто-то неправ!» о борьбе с научными заблуждениями в обществе

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо
Выходные в городе

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные

Выходные в городе

Концерт Монеточки, пятый сезон «Девочек» и игра про Леонардо Ди Каприо События, сериалы, книги и музыка на выходные