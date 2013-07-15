Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.