Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
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Профинансированный на Kickstarter веловертолёт Atlas признан самым мощным в мире
Однако получение приза Сикорского ещё не означает, что в скором времени все мы пересядем на веловертолёты: технология ещё не доработана
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