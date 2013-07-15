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Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях
Hopes & Fears
Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетяхИзвестный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.
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Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях
Hopes & Fears

Евгений Гордеев (Russian Ventures): Как управлять ненавистью в соцсетях Известный бизнес-тролль, выступающий в роли то предпринимателя, то инвестора, поделился секретом эффективного разжигания скандалов, а также не упустил шанса высказать H&F всё, что о нас думает.

Новости

Профинансированный на Kickstarter веловертолёт Atlas признан самым мощным в мире

Однако получение приза Сикорского ещё не означает, что в скором времени все мы пересядем на веловертолёты: технология ещё не доработана

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Новости

Профинансированный на Kickstarter веловертолёт Atlas признан самым мощным в мире Однако получение приза Сикорского ещё не означает, что в скором времени все мы пересядем на веловертолёты: технология ещё не доработана