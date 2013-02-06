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В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois
Его развитием занимается торговая сеть Auchan
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В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois Его развитием занимается торговая сеть Auchan
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Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу
В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»
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Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»
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Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма
Канада выступила против этого проекта, а США воздержались.
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Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма Канада выступила против этого проекта, а США воздержались.
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Американские розничные сети в три раза эффективнее российских
Отечественные ритейлеры нанимают куда больше сотрудников
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