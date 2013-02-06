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Новости

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois

Его развитием занимается торговая сеть Auchan

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Новости

В августе в Москве откроется первый магазин итальянской сети Lillapois Его развитием занимается торговая сеть Auchan

Новости

Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу

В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»

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Новости

Auchan займётся поставкой продуктов из России в Европу В ближайшие месяцы в итальянских магазинах сети появятся конфеты «Сладкий остров»

Новости

Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма

Канада выступила против этого проекта, а США воздержались.

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Новости

Всемирный банк одобрил первый инвестиционный проект в России после присоединения Крыма Канада выступила против этого проекта, а США воздержались.

Новости

Американские розничные сети в три раза эффективнее российских

Отечественные ритейлеры нанимают куда больше сотрудников

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Новости

Американские розничные сети в три раза эффективнее российских Отечественные ритейлеры нанимают куда больше сотрудников