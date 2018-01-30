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В «Зарядье» пройдет выставка авангардиста Аристарха Лентулова
Она станет второй экспозицией цикла «#три_»
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В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке
Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря
В Mutabor исполнят музыку Стива Райха — в оригинале и электронной аранжировке Первая сессия проекта Arhitektonica пройдет в начале декабря
В МАММ покажут классику советского авангарда и метро, снятое на смартфон
Всего в музее на этой неделе откроются три фотовыставки
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«Список № 1»: В Новой Третьяковке откроется выставка авангардного искусства
Экспозицию посвятят 100-летию Музея живописной культуры
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В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда»
Темой в этом году станет взаимосвязь искусства и власти
В Москве пройдет фестиваль «Дни авангарда» Темой в этом году станет взаимосвязь искусства и власти
«Как мы делали конструктивистскую квартиру, которая бесит читателей The Village» Авторы проекта — об авангарде, жилье-утопии и негативных комментариях
В музее Щусева покажут чертежи архитектора дома Наркомфина
Экспозиция посвящена творчеству Игнатия Милиниса
В музее Щусева покажут чертежи архитектора дома Наркомфина Экспозиция посвящена творчеству Игнатия Милиниса
Конструктивистская квартира на Новой Басманной Оригинальная отделка и авангардная мебель, созданная по эскизам 1930-х годов
Ажурная колонна на ВДНХ оказалась работой Эль Лисицкого
С момента установки в 1939 году сооружение претерпело ряд изменений
Ажурная колонна на ВДНХ оказалась работой Эль Лисицкого С момента установки в 1939 году сооружение претерпело ряд изменений
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ
Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
На дне рождения Еврейского музея выступит СБПЧ Посетителей ждут выставки, экскурсии и паблик-токи об авангарде
Каким будет новый вход Московского зоопарка в стиле авангард
В павильоне откроется библиотека, образовательный центр и кафе
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The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы
Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
The Bell: Банкам рекомендовали повысить предпринимателям тарифы на переводы Участники рынка уже приступили к пересмотру лимита бесплатных переводов частным лицам
«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда
Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»
«Москва глазами инженера» проведет экскурсии по памятникам авангарда Бесплатные прогулки завершатся тематическими кинопоказами от «Москино»
«Я живу в гараже-фаре Константина Мельникова» Житель авангардной постройки на Авиамоторной — о пожаре, жизни на промзоне и счете за электричество в 40 тысяч рублей
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Что нужно знать об Анатолии Звереве — русском художнике, опередившем Джексона Поллока В музее AZ открывается большая выставка советского авангардиста, не признававшего систему и Пушкина
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Первые жертвы реновации: На Русаковской сносят дома И что можно сделать для сохранения конструктивистского ансамбля
Как будет выглядеть железнодорожная станция Варшавская
Фасады станции выкрасят в красный цвет и оформят орнаментом из белых и черных стрелок