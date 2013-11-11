Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Россия»
По словам замглавы ведомства, внеплановые проверки проводятся в случае вероятности угрозы жизни и здоровью граждан
Ространснадзор проводит внеплановую проверку авиакомпании «Россия» По словам замглавы ведомства, внеплановые проверки проводятся в случае вероятности угрозы жизни и здоровью граждан
Домодедово сможет готовить специалистов по авиационной безопасности
Аэропорт получил возможность проводить подготовку персонала для всех авиакомпаний России
Домодедово сможет готовить специалистов по авиационной безопасности Аэропорт получил возможность проводить подготовку персонала для всех авиакомпаний России
Есть вопрос: Зачем поднимать шторки иллюминаторов при взлёте и посадке? The Village продолжает с помощью экспертов отвечать на самые странные вопросы, которыми задаются горожане.