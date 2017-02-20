«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)
Но обратных билетов нет
«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено) Но обратных билетов нет
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)
Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено) Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность
Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы
Это сделает рейсы между городами дешевле
Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы Это сделает рейсы между городами дешевле
«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair (обновлено)
Банки-кредиторы сомневаются, что перевозчик сможет выплатить долги
«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair (обновлено) Банки-кредиторы сомневаются, что перевозчик сможет выплатить долги
Из Внукова открыли рейсы по 25 новым направлениям
Из аэропорта начнет летать компания Uzbekistan Airways
Из Внукова открыли рейсы по 25 новым направлениям Из аэропорта начнет летать компания Uzbekistan Airways
Из Шереметьева откроют рейсы по 37 новым направлениям
Осенне-зимнее расписание начнет действовать с 28 октября
Из Шереметьева откроют рейсы по 37 новым направлениям Осенне-зимнее расписание начнет действовать с 28 октября
Международные рейсы впервые cтали убыточными для российских авиакомпаний
Связано это с ценами на бензин
Международные рейсы впервые cтали убыточными для российских авиакомпаний Связано это с ценами на бензин
Хранить данные авиапассажиров в России
Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями
Хранить данные авиапассажиров в России Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями
«Саратовские авиалинии» сообщили о вынужденном закрытии
Росавиация обвинила перевозчика в нарушении требований безопасности
«Саратовские авиалинии» сообщили о вынужденном закрытии Росавиация обвинила перевозчика в нарушении требований безопасности
Цены на полеты за рубеж выросли почти на 20 %
Путешественников предупредили, что рост может продолжиться
Цены на полеты за рубеж выросли почти на 20 % Путешественников предупредили, что рост может продолжиться
Туроператоров призвали остановить продажи билетов на рейсы Azur Air
В противном случае власти ожидают массовое нарушение прав туристов
Туроператоров призвали остановить продажи билетов на рейсы Azur Air В противном случае власти ожидают массовое нарушение прав туристов
Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле
Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены
Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены
РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров
За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании
РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании
ФАС проверит авиакомпании из-за завышенных цен на билеты
Также ведомство запросило внутреннюю информацию авиаперевозчиков
ФАС проверит авиакомпании из-за завышенных цен на билеты Также ведомство запросило внутреннюю информацию авиаперевозчиков
«Аэрофлот», S7 и «ЮТэйр» не планируют отменять бесплатный багаж
Новые тарифы введут в первую очередь лоукост-перевозчики
«Аэрофлот», S7 и «ЮТэйр» не планируют отменять бесплатный багаж Новые тарифы введут в первую очередь лоукост-перевозчики
Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах
Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа
Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа
Минтранс разрешил иностранным перевозчикам помочь «ВИМ-Авиа»
Это повлечет отток выручки за рубеж
Минтранс разрешил иностранным перевозчикам помочь «ВИМ-Авиа» Это повлечет отток выручки за рубеж
Лучшие авиакомпании мира The Village публикует первую десятку победителей
СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер
Его совладельцами могут стать иностранцы