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Новости

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено)

Но обратных билетов нет

0
Новости

«Аэрофлот» обошел запрет на перевозку пассажиров за границу. Их сажают на грузовые рейсы (обновлено) Но обратных билетов нет

Новости

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено)

Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

8
Новости

Еще одна собака получила травму на самолете «Аэрофлота». Прокуратура начала проверку (обновлено) Авиакомпания продолжает отрицать свою причастность

Новости

Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы

Это сделает рейсы между городами дешевле

0
Новости

Правительство обнулит НДС на авиаперелеты в обход Москвы Это сделает рейсы между городами дешевле

Новости

«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair (обновлено)

Банки-кредиторы сомневаются, что перевозчик сможет выплатить долги

1
Новости

«Ведомости»: Сбербанк и ВТБ могут создать региональную авиакомпанию на базе Utair (обновлено) Банки-кредиторы сомневаются, что перевозчик сможет выплатить долги

Новости

Из Внукова открыли рейсы по 25 новым направлениям

Из аэропорта начнет летать компания Uzbekistan Airways

1
Новости

Из Внукова открыли рейсы по 25 новым направлениям Из аэропорта начнет летать компания Uzbekistan Airways

Новости

Из Шереметьева откроют рейсы по 37 новым направлениям

Осенне-зимнее расписание начнет действовать с 28 октября

0
Новости

Из Шереметьева откроют рейсы по 37 новым направлениям Осенне-зимнее расписание начнет действовать с 28 октября

Новости

Международные рейсы впервые cтали убыточными для российских авиакомпаний

Связано это с ценами на бензин

1
Новости

Международные рейсы впервые cтали убыточными для российских авиакомпаний Связано это с ценами на бензин

Новости

Хранить данные авиапассажиров в России

Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями

0
Новости

Хранить данные авиапассажиров в России Из-за этого системы бронирования могут перестать сотрудничать с российскими авиакомпаниями

Новости

«Саратовские авиалинии» сообщили о вынужденном закрытии

Росавиация обвинила перевозчика в нарушении требований безопасности

0
Новости

«Саратовские авиалинии» сообщили о вынужденном закрытии Росавиация обвинила перевозчика в нарушении требований безопасности

Новости

Цены на полеты за рубеж выросли почти на 20 %

Путешественников предупредили, что рост может продолжиться

4
Новости

Цены на полеты за рубеж выросли почти на 20 % Путешественников предупредили, что рост может продолжиться

Новости

Туроператоров призвали остановить продажи билетов на рейсы Azur Air

В противном случае власти ожидают массовое нарушение прав туристов

0
Новости

Туроператоров призвали остановить продажи билетов на рейсы Azur Air В противном случае власти ожидают массовое нарушение прав туристов

Новости

Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле

Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены

0
Новости

Регулярное авиасообщение с Египтом возобновят в апреле Минтранс заявляет, что все политические и технические вопросы уже улажены

Новости

РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров

За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании

0
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РСТ предложил разграничить ответственность авиаперевозчиков и туроператоров За неисполнение чартерных рейсов теперь будут отвечать не только туроператоры, но и авиакомпании

Новости

ФАС проверит авиакомпании из-за завышенных цен на билеты

Также ведомство запросило внутреннюю информацию авиаперевозчиков

0
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ФАС проверит авиакомпании из-за завышенных цен на билеты Также ведомство запросило внутреннюю информацию авиаперевозчиков

Новости

«Аэрофлот», S7 и «ЮТэйр» не планируют отменять бесплатный багаж

Новые тарифы введут в первую очередь лоукост-перевозчики

0
Новости

«Аэрофлот», S7 и «ЮТэйр» не планируют отменять бесплатный багаж Новые тарифы введут в первую очередь лоукост-перевозчики

Новости

Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах

Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа

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Новости

Госдума отменила бесплатный провоз багажа в самолетах при невозвратных билетах Ранее Воздушный кодекс разрешал брать пассажирам с такими билетами до 10 килограмм багажа

Новости

Минтранс разрешил иностранным перевозчикам помочь «ВИМ-Авиа»

Это повлечет отток выручки за рубеж

0
Новости

Минтранс разрешил иностранным перевозчикам помочь «ВИМ-Авиа» Это повлечет отток выручки за рубеж

Новости

Лучшие авиакомпании мира

The Village публикует первую десятку победителей

0
Новости

Лучшие авиакомпании мира The Village публикует первую десятку победителей

Новости

СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер

Его совладельцами могут стать иностранцы

0
Новости

СМИ сообщили о планах создать в России новый лоукостер Его совладельцами могут стать иностранцы

Транспорт

UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 %

Новый тариф называется «Лайт открытый»

0
Транспорт

UTair будет продавать билеты на неопределенные даты со скидкой 50 % Новый тариф называется «Лайт открытый»

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