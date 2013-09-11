вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

«Аэрофлот» показал «Добролёт»

Точная дата запуска лоукостера пока что не уточняется

0
Новости

«Аэрофлот» показал «Добролёт» Точная дата запуска лоукостера пока что не уточняется

Новости

Авиапассажирам в США разрешили пользоваться гаджетами во время полётов

Теперь пассажиры смогут читать книги, смотреть фильмы и играть на своих планшетах и смартфонах даже во время посадки и приземления

0
Новости

Авиапассажирам в США разрешили пользоваться гаджетами во время полётов Теперь пассажиры смогут читать книги, смотреть фильмы и играть на своих планшетах и смартфонах даже во время посадки и приземления

Новости

Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году

Он позволит подниматься на высоту до 2 000 метров и перемещаться со скоростью до 80 км/ч

0
Новости

Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году Он позволит подниматься на высоту до 2 000 метров и перемещаться со скоростью до 80 км/ч

Производственный процесс: Как конструируют самолёты
Как это работает
Производственный процесс: Как конструируют самолётыH&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.
2
Производственный процесс: Как конструируют самолёты
Как это работает

Производственный процесс: Как конструируют самолёты H&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.