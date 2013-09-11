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«Аэрофлот» показал «Добролёт» Точная дата запуска лоукостера пока что не уточняется
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Авиапассажирам в США разрешили пользоваться гаджетами во время полётов
Теперь пассажиры смогут читать книги, смотреть фильмы и играть на своих планшетах и смартфонах даже во время посадки и приземления
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Авиапассажирам в США разрешили пользоваться гаджетами во время полётов Теперь пассажиры смогут читать книги, смотреть фильмы и играть на своих планшетах и смартфонах даже во время посадки и приземления
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Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году
Он позволит подниматься на высоту до 2 000 метров и перемещаться со скоростью до 80 км/ч
Новости
Первый реактивный ранец можно будет приобрести за $150 000 уже в следующем году Он позволит подниматься на высоту до 2 000 метров и перемещаться со скоростью до 80 км/ч
Как это работает
Производственный процесс: Как конструируют самолётыH&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.
Как это работает