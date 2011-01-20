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И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
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И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи И когда ждать начала сезона
И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
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И себе, и бабушке: Как выбрать горнолыжный курорт для всей семьи
И когда ждать начала сезона

Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
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Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом Где купаться, искать маршруты для хайкинга, доить коров и пробовать шнапс
Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
СПЕЦПРОЕКТ

Без лыж и снега: Что делать в Австрии летом
Где купаться, искать маршруты для хайкинга, доить коров и пробовать шнапс

В ЦДК покажут новинки австрийского кино

Фестиваль продлится с 10 по 15 апреля

В ЦДК покажут новинки австрийского кино
Фестиваль продлится с 10 по 15 апреля

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива

Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

На «Флаконе» пройдет фестиваль Австро-Венгрии с дегустациями штруделя и пива
Главными темами культурно-образовательной программы станут урбанизация, дизайн и мода

«Победа» начнет летать в Инсбрук

Лоукостер уже открыл продажу билетов

«Победа» начнет летать в Инсбрук
Лоукостер уже открыл продажу билетов

Самые комфортные для жизни города мира

За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Самые комфортные для жизни города мира
За год Москва поднялась в списке на 12 позиций

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке

Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке
В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
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Зима близко: Что делать на новогодних каникулах Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами
Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
СПЕЦПРОЕКТ

Зима близко: Что делать на новогодних каникулах
Горнолыжный курорт с концертами и мишленовскими ресторанами

Австрия предложила схему постепенного снятия санкций с России

Глава австрийского МИДа предлагает снимать часть ограничений за каждый шаг по реализации минского соглашения

Австрия предложила схему постепенного снятия санкций с России
Глава австрийского МИДа предлагает снимать часть ограничений за каждый шаг по реализации минского соглашения

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть

Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году

Спрос россиян на зарубежную недвижимость сократился на треть
Показатель опустился практически до рекордно низкого уровня, зафиксированного в 2009 году

Бывшего замглавы ФНС собираются объявить в розыск

Он проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате бюджетных средств

Бывшего замглавы ФНС собираются объявить в розыск
Он проходит в качестве обвиняемого по делу о растрате бюджетных средств

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Запуск Hyperloop в Европе, успехи ТНТ и боязнь роботов
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июляСамый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

7 лучших зданий июля

7 лучших зданий июля
Самый большой деревянный дом Европы, аэропорт с беговыми дорожками и дом для слонов — The Village выбрал самые обсуждаемые постройки уходящего месяца

Как правильно выбрать грюнер вельтлинер
Как правильно выбрать грюнер вельтлинер Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать
Как правильно выбрать грюнер вельтлинер

Как правильно выбрать грюнер вельтлинер
Винный критик Антон Обрезчиков рассказывает о том, как правильно выбирать вино определённого сорта, в чём его особенности и с какой едой его лучше всего сочетать

Hopes Markets: Подорожание воды, критика санкций и узкие дороги

Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

Hopes Markets: Подорожание воды, критика санкций и узкие дороги
Самые важные события на рынках и биржах за ночь — в одной сводке

В Австрии зафиксировали, возможно, первое самоубийство робота

Небольшой домашний робот-чистильщик взобрался на включенную конфорку электроплиты и в итоге чуть не спалил весь дом

В Австрии зафиксировали, возможно, первое самоубийство робота
Небольшой домашний робот-чистильщик взобрался на включенную конфорку электроплиты и в итоге чуть не спалил весь дом

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.
Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах

Прямая речь: Австрийский исследователь паблик-арта о музеефикации городов и креативных мэрах
Штефан Лутшингер, исследователь и теоретик паблик-арта, рассказал The Village о появлении городского искусства в Вене после войны, минусах музеефикации городов и чрезмерно креативных мэрах.

Гид по выставке «Австрия, давай!» The Village изучил программу выставки современного австрийского искусства и узнал, какие работы для Москвы подготовили художники, скульпторы и дизайнеры из Австрии.

Гид по выставке «Австрия, давай!»
The Village изучил программу выставки современного австрийского искусства и узнал, какие работы для Москвы подготовили художники, скульпторы и дизайнеры из Австрии.

Главное на неделе: события с 16 по 22 мая Выставка итальянского искусства XX века в МАММ, экспозиция современного искусства Австрии — «Австрия, давай!» в ГМА им. А. В. Щусева и искусство будущего на «Красном Октябре» в рамках Lexus Hybrid Art

Главное на неделе: события с 16 по 22 мая
Выставка итальянского искусства XX века в МАММ, экспозиция современного искусства Австрии — «Австрия, давай!» в ГМА им. А. В. Щусева и искусство будущего на «Красном Октябре» в рамках Lexus Hybrid Art

Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

Soelden. Альпийская Ибица
Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы

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