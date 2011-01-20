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Обаятельные маньяки, перемотка и фейковый твиттер: Смех в творчестве Михаэля Ханеке В прокат вышел «Хэппи-энд» — черная комедия австрийского режиссера
Австрия предложила схему постепенного снятия санкций с России
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