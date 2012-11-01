На бывшего оператора рекламы в метро завели уголовное дело
Компанию подозревают в хищении 729 миллионов рублей
На бывшего оператора рекламы в метро завели уголовное дело Компанию подозревают в хищении 729 миллионов рублей
Метрополитен подал новый иск к бывшему рекламному подрядчику
Сумма претензий по новому иску — более 4 миллиардов рублей
Метрополитен подал новый иск к бывшему рекламному подрядчику Сумма претензий по новому иску — более 4 миллиардов рублей
Суд признал банкротом рекламного подрядчика метро
Компания «Авто селл» подала заявление о банкротстве после решения о взыскании с неё более миллиарда рублей
Суд признал банкротом рекламного подрядчика метро Компания «Авто селл» подала заявление о банкротстве после решения о взыскании с неё более миллиарда рублей
Рекламный подрядчик «Авто Селл» подал иск к метро на 2,3 миллиарда рублей
Ранее метрополитен расторг в одностороннем порядке договор с компанией «Авто Селл»
Рекламный подрядчик «Авто Селл» подал иск к метро на 2,3 миллиарда рублей Ранее метрополитен расторг в одностороннем порядке договор с компанией «Авто Селл»
ФАС потребовала от метро отменить итоги торгов по размещению рекламы
Заявка компании «ЭкспоМедиа» была допущена к участию с нарушениями
ФАС потребовала от метро отменить итоги торгов по размещению рекламы Заявка компании «ЭкспоМедиа» была допущена к участию с нарушениями
Метрополитен выиграл суд у рекламного подрядчика «Авто Селл»
Летом представители подземки подали к «Авто Селл» иск на 1,1 миллиарда рублей
Метрополитен выиграл суд у рекламного подрядчика «Авто Селл» Летом представители подземки подали к «Авто Селл» иск на 1,1 миллиарда рублей
Метрополитен разместит социальную рекламу вместо постеров бывшего подрядчика
Заменить рекламу планируют в ближайшее время