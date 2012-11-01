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Новости

На бывшего оператора рекламы в метро завели уголовное дело

Компанию подозревают в хищении 729 миллионов рублей

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Новости

На бывшего оператора рекламы в метро завели уголовное дело Компанию подозревают в хищении 729 миллионов рублей

Ситуация

Метрополитен подал новый иск к бывшему рекламному подрядчику

Сумма претензий по новому иску — более 4 миллиардов рублей

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Ситуация

Метрополитен подал новый иск к бывшему рекламному подрядчику Сумма претензий по новому иску — более 4 миллиардов рублей

Ситуация

Суд признал банкротом рекламного подрядчика метро

Компания «Авто селл» подала заявление о банкротстве после решения о взыскании с неё более миллиарда рублей

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Ситуация

Суд признал банкротом рекламного подрядчика метро Компания «Авто селл» подала заявление о банкротстве после решения о взыскании с неё более миллиарда рублей

Город

Рекламный подрядчик «Авто Селл» подал иск к метро на 2,3 миллиарда рублей

Ранее метрополитен расторг в одностороннем порядке договор с компанией «Авто Селл»

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Город

Рекламный подрядчик «Авто Селл» подал иск к метро на 2,3 миллиарда рублей Ранее метрополитен расторг в одностороннем порядке договор с компанией «Авто Селл»

Ситуация

ФАС потребовала от метро отменить итоги торгов по размещению рекламы

Заявка компании «ЭкспоМедиа» была допущена к участию с нарушениями

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Ситуация

ФАС потребовала от метро отменить итоги торгов по размещению рекламы Заявка компании «ЭкспоМедиа» была допущена к участию с нарушениями

Ситуация

Метрополитен выиграл суд у рекламного подрядчика «Авто Селл»

Летом представители подземки подали к «Авто Селл» иск на 1,1 миллиарда рублей

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Ситуация

Метрополитен выиграл суд у рекламного подрядчика «Авто Селл» Летом представители подземки подали к «Авто Селл» иск на 1,1 миллиарда рублей

Транспорт

Метрополитен разместит социальную рекламу вместо постеров бывшего подрядчика

Заменить рекламу планируют в ближайшее время

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Транспорт

Метрополитен разместит социальную рекламу вместо постеров бывшего подрядчика Заменить рекламу планируют в ближайшее время

Транспорт

В метро вернут рекламные стикеры на стёклах

Рекламные стикеры могут снова появиться на стёклах вагонов Московского метрополитена.

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Транспорт

В метро вернут рекламные стикеры на стёклах Рекламные стикеры могут снова появиться на стёклах вагонов Московского метрополитена.