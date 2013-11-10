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Люди, фотографирующие себя на Instagram на станции «Жулебино» В Москве в эти выходные появилось новое популярное место для автопортретов на Instagram — открывшаяся станция метро «Жулебино».

Люди, фотографирующие себя на Instagram на станции «Жулебино»
В Москве в эти выходные появилось новое популярное место для автопортретов на Instagram — открывшаяся станция метро «Жулебино».