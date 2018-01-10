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Новости

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке

Лидером продаж стала Lada Granta

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Новости

АвтоВАЗ достиг рекордных показателей на российском рынке Лидером продаж стала Lada Granta