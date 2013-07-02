Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубляHopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
Менеджмент
Кризис рядом: Как на бизнесе скажется падение рубля Hopes & Fears поговорил с предпринимателями и узнал, как они относятся к изменениям на валютном рынке и ждут ли нового кризиса.
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В России запускается сервис видеоуроков для родителей Babystep.tv
Представленные в нём одноминутные ролики расскажут родителям о том, как воспитывать ребёнка по системе Монтессори
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