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Новости

Apple обновила iOS. Вот что изменилось

Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

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Новости

Apple обновила iOS. Вот что изменилось Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде

Новости

«ДамПродам» запустил сервис продажи подержанных гаджетов Apple

На них дают три месяца гарантии

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Новости

«ДамПродам» запустил сервис продажи подержанных гаджетов Apple На них дают три месяца гарантии

Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере
Иностранный опыт
Идеи для города: Умные уличные фонари в ВестминстереThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о новых уличных фонарях в центре Лондона, которыми можно управлять с «Айпада».
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Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере
Иностранный опыт

Идеи для города: Умные уличные фонари в Вестминстере The Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о новых уличных фонарях в центре Лондона, которыми можно управлять с «Айпада».