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Apple обновила iOS. Вот что изменилось
Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде
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Apple обновила iOS. Вот что изменилось Новые Memoji, совместный доступ к iCloud и трекпад на айпаде
Новости
«ДамПродам» запустил сервис продажи подержанных гаджетов Apple
На них дают три месяца гарантии
Новости
«ДамПродам» запустил сервис продажи подержанных гаджетов Apple На них дают три месяца гарантии
Иностранный опыт
Идеи для города: Умные уличные фонари в ВестминстереThe Village продолжает рассказывать о необычных и полезных проектах в разных городах мира. В новом выпуске — история о новых уличных фонарях в центре Лондона, которыми можно управлять с «Айпада».
Иностранный опыт