Рестораны и бары на крышах Бангкока То, что нашему брату подается как Бангкок, тайцы называют Krung Thep или «городом ангелов». У этой неунывающей нации есть свои рисковые черты — и это не только езда на мототакси в час пик. Если желание перекусить или выпить возникает после того, как часы пробили полночь, нужно смотреть вверх. Крыши здешних небоскребов не простаивают без дела: чем не место для расположения бара...