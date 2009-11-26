Thai Airways возобновит полёты в Москву
Рейсы Бангкок — Москва — Бангкок вернутся осенью 2016 года
Thai Airways возобновит полёты в Москву Рейсы Бангкок — Москва — Бангкок вернутся осенью 2016 года
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Интересные хостелы: хостел-музей Даже в шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти «атмосферный» хостел вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей. Пока вы добираетесь до своей комнаты, вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, алтарь для Будды, азиацкие маски и множество прочих мелочей.
Интересные хостелы: хостел-музей Даже в шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти «атмосферный» хостел вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей. Пока вы добираетесь до своей комнаты, вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, алтарь для Будды, азиацкие маски и множество прочих мелочей.
Рестораны и бары на крышах Бангкока То, что нашему брату подается как Бангкок, тайцы называют Krung Thep или «городом ангелов». У этой неунывающей нации есть свои рисковые черты — и это не только езда на мототакси в час пик. Если желание перекусить или выпить возникает после того, как часы пробили полночь, нужно смотреть вверх. Крыши здешних небоскребов не простаивают без дела: чем не место для расположения бара...