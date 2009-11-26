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Сколько стоит жизнь в Бангкоке
Сколько стоит жизнь в Бангкоке Насколько дороги еда, транспорт и жилье в тайской столице
Сколько стоит жизнь в Бангкоке

Сколько стоит жизнь в Бангкоке
Насколько дороги еда, транспорт и жилье в тайской столице

Thai Airways возобновит полёты в Москву

Рейсы Бангкок — Москва — Бангкок вернутся осенью 2016 года

Thai Airways возобновит полёты в Москву
Рейсы Бангкок — Москва — Бангкок вернутся осенью 2016 года

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира

Путеводитель The Village по 10 городам мира
Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона

10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов
10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы

10 мест в Бангкоке, куда ходят сами бангкокцы
The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Бангкок, без статуй Будды и массажных салонов

Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной
Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена

Тайский салат с тёплой говядиной шеф-повара Мортена Нельсена
Шеф-повар группы ресторанов Benjarong в Таиланде рассказал The Village, как приготовить тайский салат с тёплой говядиной

Песня про тайцев Янис Дзенис о военном положении в Таиланде

Песня про тайцев
Янис Дзенис о военном положении в Таиланде

Какие «селфи» делают горожане
Какие «селфи» делают горожане The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех
Какие «селфи» делают горожане

Какие «селфи» делают горожане
The Village изучил исследование проекта Selfiecity, анализирующего самострелы в Instagram жителей пяти мегаполисов, и выяснил, что москвичи на автопортретах улыбаются реже всех

Интересные хостелы: хостел-музей
Интересные хостелы: хостел-музей Даже в&nbsp; шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти&nbsp; «атмосферный» хостел &nbsp;вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей.&nbsp; Пока&nbsp; вы добираетесь до своей комнаты, &nbsp; вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, &nbsp;алтарь для Будды,&nbsp; азиацкие маски и множество прочих мелочей.
Интересные хостелы: хостел-музей

Интересные хостелы: хостел-музей
Даже в&nbsp; шумном Бангкоке, на шумной улице можно найти&nbsp; «атмосферный» хостел &nbsp;вот с таким вот забавным названием –"suk11", причем оформленный как музей.&nbsp; Пока&nbsp; вы добираетесь до своей комнаты, &nbsp; вы сможете найти антикварный трицикл рядом со своей дверью, &nbsp;алтарь для Будды,&nbsp; азиацкие маски и множество прочих мелочей.

Рестораны и бары на крышах Бангкока То, что нашему брату подается как Бангкок, тайцы называют Krung Thep или «городом ангелов». У этой неунывающей нации есть свои рисковые черты — и это не только езда на мототакси в час пик. Если желание перекусить или выпить возникает после того, как часы пробили полночь, нужно смотреть вверх. Крыши здешних небоскребов не простаивают без дела: чем не место для расположения бара...

Рестораны и бары на крышах Бангкока
То, что нашему брату подается как Бангкок, тайцы называют Krung Thep или «городом ангелов». У этой неунывающей нации есть свои рисковые черты — и это не только езда на мототакси в час пик. Если желание перекусить или выпить возникает после того, как часы пробили полночь, нужно смотреть вверх. Крыши здешних небоскребов не простаивают без дела: чем не место для расположения бара...