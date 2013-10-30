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Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр

Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани

Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр
Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани

Выпускать дырявые рубли ради экономии

В Госдуме посчитали, что Центробанку необходимо пересмотреть подход к эмиссии монет и банкнот

Выпускать дырявые рубли ради экономии
В Госдуме посчитали, что Центробанку необходимо пересмотреть подход к эмиссии монет и банкнот

Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой
Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой Редактор The Village рассказывает, как она пыталась избавиться от самой бесполезной тысячи рублей на свете
Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой

Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой
Редактор The Village рассказывает, как она пыталась избавиться от самой бесполезной тысячи рублей на свете

Как убедиться в подлинности банкноты
Как убедиться в подлинности банкноты The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру
Как убедиться в подлинности банкноты

Как убедиться в подлинности банкноты
The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру

Фото дня: Олимпийские банкноты

Фото дня. В Петербурге презентовали сторублёвую банкноту, посвящённую Олимпиаде в Сочи. Её запускают в обращение с сегодняшнего дня.

Фото дня: Олимпийские банкноты
Фото дня. В Петербурге презентовали сторублёвую банкноту, посвящённую Олимпиаде в Сочи. Её запускают в обращение с сегодняшнего дня.