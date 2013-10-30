Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр
Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани
Центробанку пожаловались на принудительное голосование за дизайн новых купюр Регулятор уже проверяет сообщения о накрутке голосов за символы из Казани
Выпускать дырявые рубли ради экономии
В Госдуме посчитали, что Центробанку необходимо пересмотреть подход к эмиссии монет и банкнот
Выпускать дырявые рубли ради экономии В Госдуме посчитали, что Центробанку необходимо пересмотреть подход к эмиссии монет и банкнот
Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой Редактор The Village рассказывает, как она пыталась избавиться от самой бесполезной тысячи рублей на свете
Покинуть Ярославль: Что делать с фальшивой купюрой Редактор The Village рассказывает, как она пыталась избавиться от самой бесполезной тысячи рублей на свете
Как убедиться в подлинности банкноты The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру
Как убедиться в подлинности банкноты The Village узнал, как проверить на подлинность самую популярную у фальшивомонетчиков пятитысячную купюру
Фото дня: Олимпийские банкноты
Фото дня. В Петербурге презентовали сторублёвую банкноту, посвящённую Олимпиаде в Сочи. Её запускают в обращение с сегодняшнего дня.