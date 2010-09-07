За гранью "Тайны" На седьмой день осени - сугубо ностальгическое настроение. И ностальгия эта связана со стремительным уходом столь жаркого, празднично-разгельдяйского лета. Остались от которого рожки да ножки, то есть фотографии и воспоминания о бесконечных вечеринках на загородных пляжах. Лично мне отдать должное хочется особенному месту - клубу-ресторану "Тайна" на берегу Финского залива. Ибо давно...