Ёлочные пирушки: 31 новогодняя вечеринка в Петербурге Праздничные коктейли, тематические меню, проводы уходящего года в стиле советских 60-х, травести-шоу в небольшом баре и другое — The Village составил гид по десяткам новогодних вечеринок в Петербурге.