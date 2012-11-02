Личный опыт
Как бармен стал мебельщикомСоздатель мебельного ателье «Зубровка» Николай Конашёнок рассказал, как превратить старое бабушкино кресло в шедевр минималистичного дизайна и почему ручной труд делает мир прекрасным
Личный опыт
Как бармен стал мебельщиком Создатель мебельного ателье «Зубровка» Николай Конашёнок рассказал, как превратить старое бабушкино кресло в шедевр минималистичного дизайна и почему ручной труд делает мир прекрасным
Weekend
Ёлочные пирушки: 31 новогодняя вечеринка в ПетербургеПраздничные коктейли, тематические меню, проводы уходящего года в стиле советских 60-х, травести-шоу в небольшом баре и другое — The Village составил гид по десяткам новогодних вечеринок в Петербурге.
Weekend
Ёлочные пирушки: 31 новогодняя вечеринка в Петербурге Праздничные коктейли, тематические меню, проводы уходящего года в стиле советских 60-х, травести-шоу в небольшом баре и другое — The Village составил гид по десяткам новогодних вечеринок в Петербурге.
Город
На Фонтанке расчистили каток
Четыре молодых человека с лопатами расчистили от снега лёд на Фонтанке. Ставший традиционным каток находится напротив бара «Продукты».
Город
На Фонтанке расчистили каток Четыре молодых человека с лопатами расчистили от снега лёд на Фонтанке. Ставший традиционным каток находится напротив бара «Продукты».
Внешний вид
Внешний вид: Лиза Извозчикова, совладелица бара «Продукты»«The Village Петербург» продолжает рубрику «Внешний вид». Каждую неделю мы просим знакомых горожан сфотографироваться на улице и рассказать, где они покупают вещи и почему.
Внешний вид