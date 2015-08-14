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Как защитить толпу от террориста на грузовике Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты
Как защитить толпу от террориста на грузовике

Как защитить толпу от террориста на грузовике
Что делают в Испании, Германии и России, чтобы предотвратить автотеракты

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире
Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд

Антиреклама «Матильды» на автобусах, переулок Гнойного и самый быстрый в Китае поезд
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в России и мире

Закрытие Life, теракт в Барселоне и насильная акция покаяния в Грозном

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

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The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Опасно ли теперь отдыхать в Испании Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы
Опасно ли теперь отдыхать в Испании

Опасно ли теперь отдыхать в Испании
Как теракты отразились на настроениях туристов и что им советуют местные жители и госорганы

В Москве усилят меры безопасности после теракта в Барселоне

Власти постараются исключить угрозу при праздновании Дня города

В Москве усилят меры безопасности после теракта в Барселоне
Власти постараются исключить угрозу при праздновании Дня города

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok Самое важное в Сети за уходящую неделю — для тех, кто все пропустил
Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok

Барселонцы против туристов, интервью Ходорковского Дудю и Oxxxymiron в рекламе Reebok
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Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны

По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело

Политик Алексей Навальный вернулся в Москву из Барселоны
По факту нападения на оппозиционера полиция возбудила уголовное дело

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене
Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы

Как недорого отдохнуть в популярных городах Европы
Где есть и куда идти, чтобы хорошо провести время и при этом сэкономить, в Париже, Риме, Праге, Вене, Барселоне и Мюнхене

Путеводители «Афиши» на iOS

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Сколько стоит жизнь в Барселоне
Сколько стоит жизнь в Барселоне Насколько дороги жилье, транспорт и продукты в столице Каталонии
Сколько стоит жизнь в Барселоне

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В Люблине появится умный квартал

Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

В Люблине появится умный квартал
Власти будут тестировать на нем интеллектуальные технологии управления городом

Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon

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Новая покупка Facebook, «Амедиатека» против «Яндекса» и дирижабли Amazon
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«Даблби» открыла кофейню в Барселоне

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Фестиваль Geek Picnic проведут в Нью-Йорке, Барселоне и Хельсинки

Географию фестиваля расширят в 2017 году

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S7 запускает рейсы из Москвы в Барселону

Полёты в Барселону будут осуществляться каждое воскресенье

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Лоукостер «Победа» начнёт летать в Барселону

Первые рейсы назначены на 9 мая

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Сколько россиян не представляют отдых за рубежом без шопинга

20 % россиян готовы потратить на шопинг от 30 до 50 тысяч рублей

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Нуарный фотопроект Свет и тень в работах Дмитрия Сухомлинова
Нуарный фотопроект

Нуарный фотопроект
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