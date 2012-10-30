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Новости

Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village

Гуру миксологии у вас дома

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Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village Гуру миксологии у вас дома

Новости

Компания Diageo запустила онлайн-проект для поддержки барной индустрии

Участники будут развивать собственный виртуальный бар

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Новости

Компания Diageo запустила онлайн-проект для поддержки барной индустрии Участники будут развивать собственный виртуальный бар

Новости

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира

Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

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Новости

В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля

Новости

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night

С авторскими коктейлями по 500 рублей

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Новости

В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night С авторскими коктейлями по 500 рублей

Новости

Лучшие бартендеры России и мира проведут в Москве открытые воркшопы

Среди участников — братья Шофилд и победители этапов Diageo Reserve World Class

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Новости

Лучшие бартендеры России и мира проведут в Москве открытые воркшопы Среди участников — братья Шофилд и победители этапов Diageo Reserve World Class

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Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski

Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый

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Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый

Чарльз Шуманн: «Талантливый бармен не сможет добиться успеха, если он идиот»
Интервью
Чарльз Шуманн: «Талантливый бармен не сможет добиться успеха, если он идиот»Легендарный бартендер — о коктейлях, философии жизни и модельной карьере
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Чарльз Шуманн: «Талантливый бармен не сможет добиться успеха, если он идиот»
Интервью

Чарльз Шуманн: «Талантливый бармен не сможет добиться успеха, если он идиот» Легендарный бартендер — о коктейлях, философии жизни и модельной карьере

Новости

В России объявили лучшего бартендера года

Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

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Новости

В России объявили лучшего бартендера года Им стал Андрей Пруцких из бара Insider

Новости

На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях

Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей

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Новости

На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей

Новости

В Москве пройдет фестиваль барменов Diageo Reserve World Class

Во время трехдневного конкурса выберут лучшего бармена России

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Новости

В Москве пройдет фестиваль барменов Diageo Reserve World Class Во время трехдневного конкурса выберут лучшего бармена России

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
Бухучет
Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейляхThe Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.
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Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях
Бухучет

Бартендер Сальваторе Калабрезе — о вечных коктейлях The Village поговорил с Сальваторе Калабрезе, знаменитым бартендером, обладающим внушительной коллекцией винтажного алкоголя, о философии «трёх R», бутылке Kina Lillet и московских барменах.

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
Бухучет
Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрииThe Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.
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Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии
Бухучет

Бартендер Питер Дорелли — о втором золотом веке алкогольной индустрии The Village поговорил с Питером Дорелли, бывшим президентом Гильдии барменов Великобритании и бартендером английской королевской семьи, о новом поколении барменов, классических коктейлях и психологии.

Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессии
Бухучет
Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессииThe Village поговорил с Лизой Евдокимовой из Delicatessen, ставшей в 2013 году «Лучшим барменом мира» на Bacardi Legacy Cocktail Competition, первой русской и первой девушкой, получившей этот титул.
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Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессии
Бухучет

Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессии The Village поговорил с Лизой Евдокимовой из Delicatessen, ставшей в 2013 году «Лучшим барменом мира» на Bacardi Legacy Cocktail Competition, первой русской и первой девушкой, получившей этот титул.

Прямая речь: Шеф-бармен Карина Тсоу — о коктейлях и тенденциях
Кухня
Прямая речь: Шеф-бармен Карина Тсоу — о коктейлях и тенденцияхШеф-бармен и владелица парижских баров Candelaria и Glass Карина Тсоу рассказала The Village о том, что сделать хороший бар в ночном клубе и в ресторане с приличной едой — возможно.
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Прямая речь: Шеф-бармен Карина Тсоу — о коктейлях и тенденциях
Кухня

Прямая речь: Шеф-бармен Карина Тсоу — о коктейлях и тенденциях Шеф-бармен и владелица парижских баров Candelaria и Glass Карина Тсоу рассказала The Village о том, что сделать хороший бар в ночном клубе и в ресторане с приличной едой — возможно.