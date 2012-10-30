Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village
Гуру миксологии у вас дома
Лучшие бартендеры мира научат готовить коктейли в онлайн-баре The Village Гуру миксологии у вас дома
Компания Diageo запустила онлайн-проект для поддержки барной индустрии
Участники будут развивать собственный виртуальный бар
Компания Diageo запустила онлайн-проект для поддержки барной индустрии Участники будут развивать собственный виртуальный бар
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира
Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля
В Москву с гастролями приедет один из лучших баров мира Лондонский Artesian предложит четыре крепких коктейля
В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night
С авторскими коктейлями по 500 рублей
В «Профсоюзе» пройдет фестиваль барменов World Class Night С авторскими коктейлями по 500 рублей
Лучшие бартендеры России и мира проведут в Москве открытые воркшопы
Среди участников — братья Шофилд и победители этапов Diageo Reserve World Class
Лучшие бартендеры России и мира проведут в Москве открытые воркшопы Среди участников — братья Шофилд и победители этапов Diageo Reserve World Class
Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski
Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый
Петербургские бартендеры приедут на гастроли в ресторан Ruski Гостям предложат четыре коктейля по 690 рублей каждый
Чарльз Шуманн: «Талантливый бармен не сможет добиться успеха, если он идиот» Легендарный бартендер — о коктейлях, философии жизни и модельной карьере
В России объявили лучшего бартендера года Им стал Андрей Пруцких из бара Insider
На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях
Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей
На Патриарших лучшие бартендеры снова посоревнуются в коктейлях Авторские коктейли могут попробовать все желающие за 600 рублей
В Москве пройдет фестиваль барменов Diageo Reserve World Class
Во время трехдневного конкурса выберут лучшего бармена России