Бартендер Лиза Евдокимова — о титуле чемпиона мира и мужской профессии The Village поговорил с Лизой Евдокимовой из Delicatessen, ставшей в 2013 году «Лучшим барменом мира» на Bacardi Legacy Cocktail Competition, первой русской и первой девушкой, получившей этот титул.