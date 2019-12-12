17 ноября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю

«Не избитая женщина, а прекрасный артист»

Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю
«Не избитая женщина, а прекрасный артист»

Новые рестораны и бары Петербурга
Новые рестораны и бары Петербурга Куда стоит идти прямо сейчас
Новые рестораны и бары Петербурга

Новые рестораны и бары Петербурга
Куда стоит идти прямо сейчас

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга
«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

«Полторы комнаты»: Обновленная версия одного из лучших коктейльных баров Петербурга

Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки Рассказываем, что об этом известно
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки

Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки
Рассказываем, что об этом известно

Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной
Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной И не стала
Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной

Фоторепортаж о том, как улица Рубинштейна должна была стать пешеходной
И не стала

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна

Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна
В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться

В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться
«Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке

Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке
Да, в настоящем гараже

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»

Фестивали и митинги пока не разрешают

В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье»
Фестивали и митинги пока не разрешают

«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам

Там можно оформить депозит на будущее посещение места

«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам
Там можно оформить депозит на будущее посещение места

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)

Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу

Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар

Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)

Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина

И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире

Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина
И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
«Я целый вечер пил в онлайн-баре» C одесским моряком и студентами из Таллина
«Я целый вечер пил в онлайн-баре»

«Я целый вечер пил в онлайн-баре»
C одесским моряком и студентами из Таллина

Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская

Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Кофеен в мегаполисах стало больше баров

Их число продолжит расти

Кофеен в мегаполисах стало больше баров
Их число продолжит расти

Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана

Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана
Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет

12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы

На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет
12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку

В тестовом режиме проект продлится до 15 января

Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской

22 барные концепции под одной крышей

«Профсоюз»: Алкогольный близнец «Депо» на Новослободской
22 барные концепции под одной крышей

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ