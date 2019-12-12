Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю
«Не избитая женщина, а прекрасный артист»
Бар «Сентябрь» выложил фото побитой девушки. К посту про тяжелую рабочую неделю «Не избитая женщина, а прекрасный артист»
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки Рассказываем, что об этом известно
Депутат ЗАКСа Оксана Дмитриева потребовала приостановить работу баров в центре. Теперь заведения ждут проверки Рассказываем, что об этом известно
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
Возвращение ресторанов: Как выглядят посткарантинные Некрасова и Рубинштейна В Петербурге продолжают снимать ограничения — на этой неделе очередь дошла до ресторанов и баров
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
В Петербурге принимают законопроект о «наливайках». Десятки хороших баров могут закрыться «Многие рестораторы будут вынуждены выбирать, что себе отрезать: голову или руку»
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
Немосковское гостеприимство: Кафе-гараж «Сюр» в Большом Трехсвятительском переулке Да, в настоящем гараже
В Москве открылись рестораны, фитнес-клубы и «Зарядье» Фестивали и митинги пока не разрешают
«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам
Там можно оформить депозит на будущее посещение места
«Спасибар»: Сайт с сертификатами для помощи любимым барам Там можно оформить депозит на будущее посещение места
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено)
Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Регионы получили право запрещать продажу алкоголя в жилых домах (обновлено) Борьба с наливайками может ударить по добросовестному бизнесу
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)
Чем заняться дома: Запланировать стрижку, маникюр и поход в бар
Чтобы помочь любимым местам (а заодно сэкономить)
Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина
И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире
Проект #БарыОнлайн — чтобы посещать любимые места во время карантина И наблюдать за мероприятиями в прямом эфире
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Гастробар Divine, бар-театр и французский ресторан-кондитерская Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Кофеен в мегаполисах стало больше баров Их число продолжит расти
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Обновленная Strelka, пицца от Дмитрия Зотова и морепродукты из Магадана Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет
12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы
На Триумфальной площади откроется бар-корт PAPA. Вот каким он будет 12 абсолютно не похожих друг на друга концепции запустят в конце зимы
Московские бары отправят бутылки из-под алкоголя и воды на переработку
В тестовом режиме проект продлится до 15 января