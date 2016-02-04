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Новости

На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов

По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса

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Новости

На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса

Ситуация

В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов

Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов

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Ситуация

В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов