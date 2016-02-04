Новости
На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов
По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса
Новости
На создателя паблика «Типичный миллионер» завели два дела за отмывание доходов По версии следствия, Дмитрий Ладесов незаконно оказывал услуги по образованию и организации бизнеса
Ситуация
В каких регионах за 2015 год взяли больше всего кредитов
Только на 10 регионов России пришлась почти половина всего объёма выданных кредитов
Ситуация