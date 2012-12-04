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Новости

В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт

Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса

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Новости

В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса

Город

В «Москва-Сити» открылся театр «Белая ворона»

Владельцы театра утверждают, что он самый высокий в мире

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Город

В «Москва-Сити» открылся театр «Белая ворона» Владельцы театра утверждают, что он самый высокий в мире

Смотровая площадка в «Москва-Сити»
Фоторепортаж
Смотровая площадка в «Москва-Сити»На 58-м этаже «Москва-Сити» заработала смотровая площадка закрытого типа
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Смотровая площадка в «Москва-Сити»
Фоторепортаж

Смотровая площадка в «Москва-Сити» На 58-м этаже «Москва-Сити» заработала смотровая площадка закрытого типа

Город

В «Москва-Сити» появится смотровая площадка

Смотровую площадку организуют на 58-м этаже башни «Империя»

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Город

В «Москва-Сити» появится смотровая площадка Смотровую площадку организуют на 58-м этаже башни «Империя»

Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
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Офис недели (Москва): SNS
Интерьер недели

Офис недели (Москва): SNS Офис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.