Новости
В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт
Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса
Новости
В одной из башен «Москва-Сити» состоится органный концерт Концерт войдет в Книгу рекордов Гиннесса
Город
В «Москва-Сити» открылся театр «Белая ворона»
Владельцы театра утверждают, что он самый высокий в мире
Город
В «Москва-Сити» открылся театр «Белая ворона» Владельцы театра утверждают, что он самый высокий в мире
Фоторепортаж
Смотровая площадка в «Москва-Сити»На 58-м этаже «Москва-Сити» заработала смотровая площадка закрытого типа
Фоторепортаж
Смотровая площадка в «Москва-Сити» На 58-м этаже «Москва-Сити» заработала смотровая площадка закрытого типа
Город
В «Москва-Сити» появится смотровая площадка
Смотровую площадку организуют на 58-м этаже башни «Империя»
Город
В «Москва-Сити» появится смотровая площадка Смотровую площадку организуют на 58-м этаже башни «Империя»
Интерьер недели
Офис недели (Москва): SNSОфис группы компаний SNS в башне «Империя» по проекту ABD Architects — в минималистском стиле, монохромной гамме и с коллекцией современного искусства.
Интерьер недели