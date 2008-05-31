Фоторепортаж: Как делают мороженое «Баскин Роббинс» Каждый день на московской фабрике «Баскин Роббинс» готовят до 72 тонн мороженого с сырным печеньем, папайей и кленовым сиропом. The Village побывал в цехах и узнал, как это происходит.