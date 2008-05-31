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Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...