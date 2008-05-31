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Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию
Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию Ледяные пещеры, шаманские ритуалы и полезный навык лепки бууз
Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию

Другая сторона Байкала: Зачем стоит ехать в Бурятию
Ледяные пещеры, шаманские ритуалы и полезный навык лепки бууз

Сколько стоит посмотреть Россию
Сколько стоит посмотреть Россию Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны
Сколько стоит посмотреть Россию

Сколько стоит посмотреть Россию
Много ли времени и денег нужно потратить, чтобы увидеть самые красивые места в разных концах страны

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал И неважно — зимой или летом
Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
СПЕЦПРОЕКТ

Почему всем нужно хотя бы раз съездить на Байкал
И неважно — зимой или летом

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Сколько стоит жизнь в Иркутске Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала
Сколько стоит жизнь в Иркутске

Сколько стоит жизнь в Иркутске
Квартира в историческом центре, соленый омуль и пикник на берегу Байкала

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году

Список возглавила Красная площадь

Самые популярные достопримечательности России в 2018 году
Список возглавила Красная площадь

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»

Массовая гибель нерп на Байкале, взвешивание авиапассажиров и закрытие «Карточного домика»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Озеро Байкал Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...

Озеро Байкал
Скоро – лето… пора отпусков, путешествий, пляжных романов… Некоторые читатели, наверняка, отправятся любоваться европейскими столицами, а кто-то – останется дома… И, наверняка, совсем немногим захочется попробовать что-то необычное и интересное. В этом сезоне, когда Россию, наконец, стали бояться и уважать, самое время изучить необъятные просторы родины и, в особенности, азиатскую её...