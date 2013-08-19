Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологииБоно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Hopes & Fears
Как звезды инвестируют в технологии Боно, Джастин Тимберлейк и Леди Гага — The Village разобрался, кто из знаменитостей успешный инвестор, а кто нет
Облако знаний
Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты неделиИз Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Облако знаний
Business Geek: Русские в Secret, самые богатые геймеры и другие хиты недели Из Викисловаря: «Geek — человек, чрезмерно увлечённый чем-либо». H&F собирает самые интересные материалы, посты и цитаты предпринимателей в интернете за неделю.
Новости
Dr. Dre может войти в руководство Apple Предполагается, что он будет отвечать за маркетинг
Новости
Apple может приобрести производителя наушников Beats за $3,2 млрд
Если сделка состоится, то Beats Electronics станет крупнейшей покупкой Apple за всю историю корпорации
Новости
Apple может приобрести производителя наушников Beats за $3,2 млрд Если сделка состоится, то Beats Electronics станет крупнейшей покупкой Apple за всю историю корпорации
Новости
Dr. Dre планирует выкупить компанию Beats Electronics у HTC
При этом у компании может появиться новый инвестор, которому достанется миноритарный пакет акций
Новости