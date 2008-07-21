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Budweiser
Budweiser Вы знаете, что пьет за обедом английская королева? Думаете, изысканное вино? Традиционный для англичан эль? Нет, она пьет пиво. Чешское.
Budweiser

Budweiser
Вы знаете, что пьет за обедом английская королева? Думаете, изысканное вино? Традиционный для англичан эль? Нет, она пьет пиво. Чешское.