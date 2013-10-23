В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet
В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
В «Outlet Village Белая Дача» открылся второй магазин Bosco Outlet В новом магазине каждой марке выделили стилизованное пространство
В Музее Москвы пройдет детский фестиваль «Москва на асфальте»
Куратором программы выступит проект «Афиша Дети»
В Музее Москвы пройдет детский фестиваль «Москва на асфальте» Куратором программы выступит проект «Афиша Дети»
ВТБ выделит 70 миллионов евро на производство картофеля фри
Кредит на такую сумму выдадут группе компаний «Белая дача»
ВТБ выделит 70 миллионов евро на производство картофеля фри
Кредит на такую сумму выдадут группе компаний «Белая дача»
Как создать самую крупную кулинарную студию в Европе Создатели школы Culinaryon превратили мастер-классы шеф-поваров в шоу для корпоративов и вечеринок. И это была удачная идея
«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС
Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты
«Белая дача» не сможет производить картофель фри для «Макдоналдса» из-за санкций ЕС Европейскому банку реконструкции и развития запрещено поддерживать российские проекты
Производственный процесс: Как делают салаты для McDonald's The Village выясняет, как делают простые вещи. Сегодня — салаты и овощи «Белая дача», которые поставляются в рестораны самой известной сети фастфуда
Disney откроет фирменные магазины в Москве и Петербурге
The Walt Disney Co. собирается открыть в российских столицах три фирменных магазина Disney Store. В Москве корпорация присматривается к помещениям в «Мегах», а в Петербурге — в ТЦ «Галерея».