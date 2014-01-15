Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге
Холдинг находится в поиске помещений
Italy Group откроет бельгийские гастропабы в Москве и Петербурге Холдинг находится в поиске помещений
«Победа» начнет летать из Москвы в Брюгге Билеты на март уже доступны на сайте лоукостера
Туристов предупредили о вспышке сальмонеллеза в Бельгии
Заболевание подтвердилось у детей в возрасте от 4 до 11 лет
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Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе
Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков
Ростуризм предупредил россиян об урагане в Европе Туристам, находящимся в Бельгии и Нидерландах, рекомендовали следить за прогнозами синоптиков
Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе
Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии
Россиян предупредили о транспортных проблемах из-за забастовок в Европе Забастовки профсоюзов состоятся во Франции, Бельгии и Италии
«История пива»: Как связаны ламбик и «Писающий мальчик» Легенда о появлении самой известной бельгийской статуи и рассказ об особенностях местного пива
Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo!
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Тестирование VK Live, угрозы Цукербергу и слияние Twitter и Yahoo! Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя»
Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom
В парке развлечений «Остров мечты» появятся зоны «Смурфиков» и «Черепашек-ниндзя» Группа компаний «Регионы» договорилась о сотрудничестве со студией анимации IMPS и холдингом Viacom
«Аэрофлот» возобновит полёты в Брюссель 7 апреля
Рейсы, однако, возобновятся не в полном объёме
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«Аэрофлот» отменяет рейсы в Брюссель по 28 марта
Когда самолёты авиакомпании возобновят полёты в этот город, пока неизвестно
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Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма
Поводом для обращения в Следственный комитет стали заявления депутата после терактов в Брюсселе
Привлечь Жириновского к ответственности за оправдание терроризма Поводом для обращения в Следственный комитет стали заявления депутата после терактов в Брюсселе
Михаил Ходорковский — о выгоде от ареста активов России
По мнению бывшего главы «ЮКОСа», это «знаковый момент» для всех граждан страны
Михаил Ходорковский — о выгоде от ареста активов России По мнению бывшего главы «ЮКОСа», это «знаковый момент» для всех граждан страны
Франция вслед за Бельгией арестовала активы России по иску «ЮКОСа»
Российские власти планируют оспорить эти решения «и по Франции, и по Бельгии — по всем странам»
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В результате сделки AOL удалось получить от $5 млн до $10 млн, а также 12% от аудиокомпании Radionomy, которая и стала новым владельцем Winamp и SHOUTcast