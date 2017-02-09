Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»
Отменить ограничения и топить Беларусь
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Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан
Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов
Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия
Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья
Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен
Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии
Перевозчик запустит рейсы из Москвы и Петербурга
Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии Перевозчик запустит рейсы из Москвы и Петербурга
Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте
В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам
Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам
Какие страны россияне считают врагами
Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов
Какие страны россияне считают врагами Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов
Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии
В сухом молоке, масле и сыре из соседней страны повторно обнаружили остатки антибиотиков
Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии В сухом молоке, масле и сыре из соседней страны повторно обнаружили остатки антибиотиков
Россия введет пограничный контроль для пассажиров из Белоруссии
Новые правила практически не коснутся граждан России и Белоруссии
Россия введет пограничный контроль для пассажиров из Белоруссии Новые правила практически не коснутся граждан России и Белоруссии
Сбербанк продал свою украинскую «дочку»
Компания отказалась от развития на Украине из-за санкций
Сбербанк продал свою украинскую «дочку» Компания отказалась от развития на Украине из-за санкций
Шеф-редактора Regnum отпустят из полиции
Отмечается, что само агентство будет бороться за предоставление журналисту политического убежища
Шеф-редактора Regnum отпустят из полиции Отмечается, что само агентство будет бороться за предоставление журналисту политического убежища
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции
Об этом говорится в специальном докладе Росстата
В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции Об этом говорится в специальном докладе Росстата
Задержанный шеф-редактор Regnum попросил убежища в России
Адвокат журналиста настаивает, что его задержание является «абсолютно политически мотивированным»
Задержанный шеф-редактор Regnum попросил убежища в России Адвокат журналиста настаивает, что его задержание является «абсолютно политически мотивированным»
В Москве задержали шеф-редактора агентства Regnum
Его выдадут правоохранительным органам Белоруссии
В Москве задержали шеф-редактора агентства Regnum Его выдадут правоохранительным органам Белоруссии
В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС
В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС
Сколько россиян выступают за отмену безвизового режима с Белоруссией
Активнее всего эту инициативу поддерживает молодежь