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Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Письмо
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
9
Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов
Письмо

Открытое письмо в поддержку белорусского народа от российских музыкантов

Новости

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье»

Отменить ограничения и топить Беларусь

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Новости

Что посоветовали Кремлю для поддержания имиджа — рассказывает центр «Досье» Отменить ограничения и топить Беларусь

Новости

Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан

Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов

0
Новости

Возле «Белорусской» появился фуд-молл «Белка». Пока что работает только один ресторан Проект слишком долго раскачивается и ищет резидентов

Новости

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия

Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока

0
Новости

Производители предупредили о росте цен на кондитерские изделия Цены могут вырасти из-за запрета на импорт белорусского сухого молока

Новости

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья

Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен

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Новости

Кондитеры предупредили о возможной остановке производства из-за ограничения белорусского сырья Нехватка продуктов может также привести к срыву контрактов и росту отпускных цен

Новости

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Рекордная зарплата Илона Маска, слежка за сотрудниками в Slack и беспилотный танк Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии

Перевозчик запустит рейсы из Москвы и Петербурга

0
Новости

Лоукостер «Победа» начнет летать в города Белоруссии Перевозчик запустит рейсы из Москвы и Петербурга

Новости

Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте

В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам

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Новости

Белорусам разрешат не получать российские права для работы на транспорте В июне в России вступил в силу запрет на управление транспортными средствами по иностранным правам

Новости

Какие страны россияне считают врагами

Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов

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Новости

Какие страны россияне считают врагами Только 3 % респондентов отметили, что у России нет врагов

Ситуация

Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии

В сухом молоке, масле и сыре из соседней страны повторно обнаружили остатки антибиотиков

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Ситуация

Россия ограничила поставки молочной продукции из Белоруссии В сухом молоке, масле и сыре из соседней страны повторно обнаружили остатки антибиотиков

Транспорт

Россия введет пограничный контроль для пассажиров из Белоруссии

Новые правила практически не коснутся граждан России и Белоруссии

0
Транспорт

Россия введет пограничный контроль для пассажиров из Белоруссии Новые правила практически не коснутся граждан России и Белоруссии

Новости

Сбербанк продал свою украинскую «дочку»

Компания отказалась от развития на Украине из-за санкций

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Новости

Сбербанк продал свою украинскую «дочку» Компания отказалась от развития на Украине из-за санкций

Ситуация

Шеф-редактора Regnum отпустят из полиции

Отмечается, что само агентство будет бороться за предоставление журналисту политического убежища

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Ситуация

Шеф-редактора Regnum отпустят из полиции Отмечается, что само агентство будет бороться за предоставление журналисту политического убежища

Город

В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции

Об этом говорится в специальном докладе Росстата

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Город

В России впервые с 2013 года отметили прирост миграции Об этом говорится в специальном докладе Росстата

Ситуация

Задержанный шеф-редактор Regnum попросил убежища в России

Адвокат журналиста настаивает, что его задержание является «абсолютно политически мотивированным»

0
Ситуация

Задержанный шеф-редактор Regnum попросил убежища в России Адвокат журналиста настаивает, что его задержание является «абсолютно политически мотивированным»

Ситуация

В Москве задержали шеф-редактора агентства Regnum

Его выдадут правоохранительным органам Белоруссии

0
Ситуация

В Москве задержали шеф-редактора агентства Regnum Его выдадут правоохранительным органам Белоруссии

Еда

В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии

Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС

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В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии
Еда

В России запретят продажу санкционных продуктов из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии Правительство одобрило законопроект о покупке продуктов, ввозимых через страны EАЭС

Ситуация

Сколько россиян выступают за отмену безвизового режима с Белоруссией

Активнее всего эту инициативу поддерживает молодежь

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Ситуация

Сколько россиян выступают за отмену безвизового режима с Белоруссией Активнее всего эту инициативу поддерживает молодежь

Ситуация

The Village запустит франшизу в Минске в мае

Сейчас издание в Белоруссии набирает команду

1
Ситуация

The Village запустит франшизу в Минске в мае Сейчас издание в Белоруссии набирает команду

Ситуация

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи

Такое решение принято по просьбе Белоруссии

0
Ситуация

Мясо и молоко из Белоруссии будут контролировать от границы до места продажи Такое решение принято по просьбе Белоруссии

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