Открытия недели
Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-догиВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги Все открытия недели — в регулярной подборке The Village
Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новое место
Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict
Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной
Новое место