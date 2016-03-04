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Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги
Открытия недели
Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-догиВсе открытия недели — в регулярной подборке The Village
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Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги
Открытия недели

Бистро на Покровском бульваре, Benedict от Зарькова в «Атриуме» и хот-доги Все открытия недели — в регулярной подборке The Village

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Открытия недели
Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды»
Открытия недели

Бар «Сибирь», завтраки в «Северянах» и маркет «Местной еды» The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новое место

Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict

Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной

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Новое место

Владелец Studio и Local открывает кафе для завтраков Benedict Новое заведение будет находиться на Пречистенской набережной