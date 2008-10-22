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Вот такие Bento ) Хочу показать еще одну вариацию на тему Bento

Вот такие Bento )
Хочу показать еще одну вариацию на тему Bento

Хэллоуин от Bento С недавних пор и в нашей стране Хэллоуин завоевывает статус традиционного праздника. Конечно, многие уже готовятся вовсю: костюмы, мейк-ап по теме, напитки и место проведения.

Хэллоуин от Bento
С недавних пор и в нашей стране Хэллоуин завоевывает статус традиционного праздника. Конечно, многие уже готовятся вовсю: костюмы, мейк-ап по теме, напитки и место проведения.