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Новости

В Москве пройдет фестиваль балета «Бенуа Ла Данс»

На него приедут звезды балета со всего мира

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Новости

В Москве пройдет фестиваль балета «Бенуа Ла Данс» На него приедут звезды балета со всего мира