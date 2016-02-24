Город
Путин подписал закон о бессрочной приватизации Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля
Ситуация
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации
Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года
Ситуация
Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года
Город
В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной
Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев
Город
В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев
Ситуация
Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год
Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья
Ситуация
Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья
Новости
Госдума продлила бесплатную приватизацию
Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года
Новости