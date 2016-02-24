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Город

Путин подписал закон о бессрочной приватизации

Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля

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Город

Путин подписал закон о бессрочной приватизации Совет Федерации одобрил законопроект 15 февраля

Ситуация

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации

Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года

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Ситуация

Госдума приняла поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации Ранее закон предполагал, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года

Город

В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной

Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев

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Город

В правительстве предложили сделать приватизацию бессрочной Решение принял премьер-министр Дмитрий Медведев

Ситуация

Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год

Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья

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Ситуация

Путин продлил бесплатную приватизацию жилья на год Это позволит закончить инвентаризацию в Крыму и обеспечит соблюдение прав граждан, переселяющихся из аварийного жилья

Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию

Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года

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Новости

Госдума продлила бесплатную приватизацию Нижняя палата парламента приняла законопроект, продлевающий срок бесплатной приватизации до марта 2017 года