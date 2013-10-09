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«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом

Программу откроет «Гертруда» Дрейера

«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера

«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы

Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»

«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы
Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно

Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».

Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».