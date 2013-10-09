«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом
Программу откроет «Гертруда» Дрейера
«Каро.Арт» покажет фильмы, отобранные Теодором Курентзисом Программу откроет «Гертруда» Дрейера
«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы
Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»
«Москино» организует бесплатные ежемесячные кинопоказы Киносеансы пройдут в рамках проекта «Синематека"Москино"»
Ветеранам ВОВ покажут «Сталинград» бесплатно
Крупнейшие сети кинотеатров России договорились бесплатно выдавать билеты ветеранам на просмотры «Сталинграда».