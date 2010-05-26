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«Фабрика бетона»: Как семья из Краснодара трижды начинала бизнес заново
«Фабрика бетона»: Как семья из Краснодара трижды начинала бизнес заново Ольга и Дмитрий Залевские познакомились 10 лет назад, а общий бизнес создали в 2008 году. Из-за кризиса компания балансировала на грани существования, но выжила и приносит 3-5 млн рублей в месяц.
«Фабрика бетона»: Как семья из Краснодара трижды начинала бизнес заново

«Фабрика бетона»: Как семья из Краснодара трижды начинала бизнес заново
Ольга и Дмитрий Залевские познакомились 10 лет назад, а общий бизнес создали в 2008 году. Из-за кризиса компания балансировала на грани существования, но выжила и приносит 3-5 млн рублей в месяц.

Квартира недели
Квартира недели Четырёхкомнатная квартира в жилом комплексе «Золотые Ключи — 2».
Квартира недели

Квартира недели
Четырёхкомнатная квартира в жилом комплексе «Золотые Ключи — 2».

Новое место: BAIBAKOV Art Projects
Новое место: BAIBAKOV Art Projects На этой неделе — BAIBAKOV Art Projects переехавший в новое пространство на Павелецкой набережной
Новое место: BAIBAKOV Art Projects

Новое место: BAIBAKOV Art Projects
На этой неделе — BAIBAKOV Art Projects переехавший в новое пространство на Павелецкой набережной