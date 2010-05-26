«Фабрика бетона»: Как семья из Краснодара трижды начинала бизнес заново Ольга и Дмитрий Залевские познакомились 10 лет назад, а общий бизнес создали в 2008 году. Из-за кризиса компания балансировала на грани существования, но выжила и приносит 3-5 млн рублей в месяц.