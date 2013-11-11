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Полицейские начали сопровождать каждый поезд метро

В метро также дежурят сотрудники уголовного розыска в штатском и пресекают действия карманников

Полицейские начали сопровождать каждый поезд метро
В метро также дежурят сотрудники уголовного розыска в штатском и пресекают действия карманников

В московском метро появилась первая зона досмотра

Около входа на станцию метро «Добрынинская» установили рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа

В московском метро появилась первая зона досмотра
Около входа на станцию метро «Добрынинская» установили рамочные металлодетекторы для досмотра пассажиров и рентгеновские установки для сканирования багажа

Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.
Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта

Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта
Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.

Подозрительных пассажиров метро будут фотографировать

Полицейским в московской подземке раздадут мобильные планшеты, с помощью которых они смогут фотографировать и пробивать по своим базам подозрительных пассажиров.

Подозрительных пассажиров метро будут фотографировать
Полицейским в московской подземке раздадут мобильные планшеты, с помощью которых они смогут фотографировать и пробивать по своим базам подозрительных пассажиров.