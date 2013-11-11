Как метро Нью-Йорка, Мельбурна, Сеула стало безопасным видом транспорта Взрывобезопасные вагоны в Барселоне и поощрение позитивного поведения в поездах Копенгагена — The Village выяснил, как сделать российское метро лучше, если воспользоваться опытом других стран.