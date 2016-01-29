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Образование

В РГБ сняли запрет на фотографирование книг

А также отменили плату за фото на читательский билет

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Образование

В РГБ сняли запрет на фотографирование книг А также отменили плату за фото на читательский билет