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По полочкам: Можно ли работать в библиотеках
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках

По полочкам: Можно ли работать в библиотеках
Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг

Дизайнеры Гоголевки — о новом российском стандарте библиотек
Дизайнеры Гоголевки — о новом российском стандарте библиотек Инициаторы перемен в самой обсуждаемой районной библиотеке Петербурга рассказали о читальных залах будущего, которые скоро появятся по всей стране, и новом библиотечном проекте Минкультуры
Дизайнеры Гоголевки — о новом российском стандарте библиотек

Дизайнеры Гоголевки — о новом российском стандарте библиотек
Инициаторы перемен в самой обсуждаемой районной библиотеке Петербурга рассказали о читальных залах будущего, которые скоро появятся по всей стране, и новом библиотечном проекте Минкультуры