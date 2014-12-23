По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
По полочкам: Можно ли работать в библиотеках Мы попробовали поработать в разных библиотеках Петербурга и решили, что это лучше, чем офис и коворкинг
Дизайнеры Гоголевки — о новом российском стандарте библиотек Инициаторы перемен в самой обсуждаемой районной библиотеке Петербурга рассказали о читальных залах будущего, которые скоро появятся по всей стране, и новом библиотечном проекте Минкультуры