Bikepolo. Команда Cosmic На прошлой неделе прошел финал второго чемпионата мира по велополо, который проходил в Женеве. 48 команд со всех континентов боролись за кубок. Carhartt спонсирует команду Cosmic³, которая заняла 2 место, уступив команде L’Equipe со счетом 5-4.
Bikepolo. Команда Cosmic На прошлой неделе прошел финал второго чемпионата мира по велополо, который проходил в Женеве. 48 команд со всех континентов боролись за кубок. Carhartt спонсирует команду Cosmic³, которая заняла 2 место, уступив команде L’Equipe со счетом 5-4.
Hutchinson Tires ad. It's Your Ride Этот короткометражный фильм иллюстрирует визуальную балладу двух велосипедистов, которые познают город исключительно индивидуальными путями. Оба - городские жители, создавшие свое умиротворенное место внутри хаоса бетонных джунглей. Каждый из них по одиночке, но, в то же время, они знают о присутствии друг друга.