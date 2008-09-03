На концерты я хожу по билетам Сезон отпусков действительно заканчивается, но это не повод всем оставаться на своих местах. Более того, это значит, что путешествия будут стоить куда меньшей крови – дешевеют авиабилеты и отели. Почему бы не смотаться в Берлин и заодно не взглянуть на Пита нашего Догерти, к примеру? Или ещё на кого поприличней. Собираясь в поездку, вообще грех не залезть на last.fm и не проверить...