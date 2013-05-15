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Общественные пространства

На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов

Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»

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Общественные пространства

На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»

Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопах
Сделал сам
Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопахЗа 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.
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Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопах
Сделал сам

Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопах За 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.