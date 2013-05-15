Общественные пространства
На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов
Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»
Общественные пространства
На Воробьёвых горах поставят бесплатные бинокли для туристов Так можно будет детально рассмотреть Лужнецкую набережную, Большую спортивную арену, а также Бережковский мост, Андреевский монастырь и «Москва-Сити»
Сделал сам
Levenhuk: Миллиардный бизнес на телескопах и микроскопахЗа 10 лет Антон Епифанов сумел создать сеть из 57 магазинов оптической техники и провести IPO на ММВБ.
Сделал сам