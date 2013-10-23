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Бистро United Kitchen — закрылось
Бистро United Kitchen — закрылось Шеф-повар Андрей Рывкин открыл на «Красном Октябре» небольшое бистро, где днём готовят сэндвичи и недорогие супы и салаты, а вечером действует специальное меню.
Бистро United Kitchen — закрылось

Бистро United Kitchen — закрылось
Шеф-повар Андрей Рывкин открыл на «Красном Октябре» небольшое бистро, где днём готовят сэндвичи и недорогие супы и салаты, а вечером действует специальное меню.