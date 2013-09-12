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Новости

Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Новая покупка Intel, солнечная крыша Маска и слежка от Superjob Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Компания BitTorent разместила баннеры о необходимости регулирования интернета

Таким образом она решила напомнить, к чему привело нынешнее развитие интернет-индустрии, оказавшейся «под колпаком» у государства

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Новости

Компания BitTorent разместила баннеры о необходимости регулирования интернета Таким образом она решила напомнить, к чему привело нынешнее развитие интернет-индустрии, оказавшейся «под колпаком» у государства

Новости

BitTorrent тестирует площадку для легального контента

C помощью сервиса Bundle правообладатели смогут автоматически преобразовать имеющиеся у них материалы в торрент-файлы

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Новости

BitTorrent тестирует площадку для легального контента C помощью сервиса Bundle правообладатели смогут автоматически преобразовать имеющиеся у них материалы в торрент-файлы